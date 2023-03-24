Томский губернатор и министр просвещения раскрасили пеликана на выставке в ВДНХ

Владимир Мазур на выставке в ВДНХ. Фото: соцсети Владимира Мазура.

Губернатор Томской области рассказал в личном телеграм-канале о командировке в Москву, которая посвящена образованию.

- Привезли в столицу ноу-хау Губернаторского Светленского лицея. Наш лицей с его концепцией эмоционального образования «гремел» на Московском международном салоне образования. Его опыт рассматривался и на пленарном заседании, и на томском стенде, и на полях форума, - написал Владимир Мазур.

Глава региона также напомнил, что директор лицея - народный учитель России Александр Сайбединов делает акцент на творческие предметы. При этом у выпускников лицея лучшие результаты в ИГА, ОГЭ и ЕГЭ, победы в национальных олимпиадах по роботехнике, технологическом дизайне и других направлениях.

- Для меня особенно важно, что это не какое-то там элитарное, а массовое и доступное образование, - отметил Владимир Мазур.

Кстати, ученики лицея организовали в Москве выставку картин. А Владимир Мазур открыли ее на ВДНХ вместе с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым и Александром Сайбединовым. Юные авторы картин тоже были на вернисаже.

- Мы с министром попробовали себя в роли художников: взяли в руки палитру, краски, кисточки и раскрасили пеликана - эмблему Года педагога и наставника, - рассказал губернатор. А потом заметил, что как отец, отлично понимает родителей, для которых главное - чтобы «у детей в школе горели глаза, чтобы они стремились учиться, чтобы получали отличную путевку в жизнь по окончании школы».

- А задача власти - обеспечить доступность и высокий уровень образовательного процесса. Тиражируем томскую концепцию эмоционального образования и на область, и на страну. Пусть все знают наших и учатся! - подчеркнул глава региона.