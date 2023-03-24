Прокуратура потребовала от директоров 15 школ Северска убрать снег и наледь с крыш

Снег на школьных крышах убрали после вмешательства прокуратуры. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Прокуратура ЗАТО г. Северск Томской области проверила, как в образовательных учреждениях исполняют требования законодательства об обеспечении безопасных условий пребывания учащихся и воспитанников на их территориях. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В итоге выяснилось, что на крышах школ скопилось много снега, который в любой момент может рухнуть на землю. И, как следствие, причинить вред здоровью и жизни тем, кто может оказаться рядом, в том числе и детям.

Прокуратура объявила директорам 13 образовательных учреждений предостережения о недопустимости нарушения требований закона, еще двум, где содержание крыш создавало реальную угрозу, внесли представления об устранении нарушений закона.

После принятых мер прокурорского реагирования крыши всех 15 школ были очищены от снега и наледи.