В Томской области лесные инспекторы пресекли незаконную вырубку хвойных деревьев

Фото: пресс-службы департамента лесного хозяйства Томской области.

Инспекторы лесной охраны департамента лесного хозяйства и ОГКУ «Томсклес» задержали четырех мужчин, которые занимались незаконной вырубкой хвойных деревьев в окрестностях деревни Малиновка Томского района. Как сообщили в областном деплесе, нарушителей задержали во время рейда по Корниловскому лесничеству. На момент прибытия инспекторов они уже спилили 13 деревьев - общий объем составил 30 кубов, а размер нанесенного ущерба - около 250 тысяч рублей. У мужчин изъяли 2 бензопилы, заготовленную древесину и гусеничный трактор.

Для проведения расследования и наказания виновных материалы о незаконной заготовке древесины передали в полицию.

Уточним, с начала года на землях лесного фонда Томской области выявили 16 фактов незаконной заготовки древесины, треть из них были раскрыты совместно с полицией в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

В департаменте лесного хозяйства также напомнили, что информацию о незаконных вырубках жители могут круглосуточно сообщать по телефону горячей линии: 8-800-100-94-00. По всем поступившим фактам инспекторы проводят оперативную проверку.