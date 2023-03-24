В Томске сделали обзор заявлений блогера Ильи Варламова* о проблемах городской среды

В 2020 году Илья Варламов* посетил Томск. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

С 2020 года популярный журналист и блогер Илья Варламов* сделал несколько громких заявлений и раскритиковал недостатки Томска. По специальности общественник - архитектор. Несколько лет подряд он активно путешествовал по России и выявлял проблемные места городской среды в разных населённых пунктах.

В марте 2020-го блогер побывал в Томске. Он рассказал, как в студенчестве прочёл книгу “Деревянные кружева Томска”. Новый проект набережной реки Ушайки Варламов назвал “бестолковым и удивительным”. Многочисленные заборы - “глупостью”, а микрорайон Южные ворота - “убожеством”, сообщил “МК Томск”.

Бывший мэр Иван Кляйн заявил, что не считает журналиста экспертом и отметил, что критику воспринял нормально. По словам Кляйна, горожане не заслужили такого отношения. В открытом ответе экс-главе блогер сделал упор на недостатках гранитной набережной и отсутствии уютных мест, тени, беседок и зон отдыха.

*Внесён в реестр иностранных агентов — физических лиц по решению Минюста РФ от 23.03.2023

Напомним, Илья Варламов объявил сбор средств на восстановление деревянного дома в Томске.