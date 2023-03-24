Как не переплачивать за утечку воды, рассказали томичам

Если не переводить средства за утечку, то управляющая компания может обратиться в суд и принудительно получить недостающую сумму. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 2023 году вступил в силу закон об оплате утечки воды. Управляющие компании уже прислали томичам квитанции ЖКХ с изменившейся суммой. Документ отправляют раз в год. Как не переплачивать за услугу, объяснил член регионального штаба Общенародного фронта области, участник городской общественной муниципальной комиссии по благоустройству Роман Клясюк.

Если не переводить средства за утечку, то управляющая компания может обратиться в суд и принудительно получить недостающую сумму. Вместе с ней собственнику необходимо оплатить судебные издержки.

“В подвале дома не должно быть течей в системе водоснабжения, лишних подключений, например, к соседним зданиям или нежилым помещениям. Передавать показания важно каждый месяц в установленный промежуток времени”, — подчеркнул эксперт в беседе с "АиФ-Томск".

Работу ведут все сотрудники ресурсоснабжающих организаций и принимают соответствующие меры. Статистику потреблённых ресурсов и счета ежемесячно присылает “Томскводоканал” в управляющую компанию. Если в суммах наблюдают большую разницу, то специалисты должны провести проверку.

По словам Романа Клясюка, можно установить умные счётки, передающие показания автоматически. Но организовать такие в каждой квартире достаточно затратно.

Напомним, более 700 домовладений Ленинского района Томска получили возможность подключить газ.