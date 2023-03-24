Соглашение о сотрудничестве по обеспечению доступной среды в межвузовском кампусе подписали в Томской области

Стороны проведут рабочие встречи, направленные на предупреждение и минимизацию нарушений прав инвалидов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Трёхстороннее соглашение о сотрудничестве подписали Томская областное отделение “Всероссийского общества инвалидов”, департамент специальных проектов региона и Национальный центр содействия эколого-социальному и инновационному развитию территории (АНО НЦ “АСИ”). Об этом рассказали в пресс-службе областной администрации.

Совместную деятельность направят на защиту прав граждан с особыми потребностями, формирование доступной среды во время разработки программы томского современного межвузовского кампуса мирового уровня, отметил начальник регионального департамента социальных проектов Дмитрий Сон.

В дальнейшем стороны проведут рабочие встречи, круглые столы, семинары, разработают превентивные меры, направленные на предупреждение и минимизацию нарушений прав инвалидов.

Напомним, томский студенческий кампус станет одним из 25 центров притяжения талантливой молодежи.