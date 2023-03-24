За сутки коронавирусной инфекцией заразились 99 томичей

Госпитализировали 17 пациентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По оперативным данным, в Томской области за сутки, выявили 99 заразившихся COVID-19. Госпитализировали 17 пациентов, 114 человек выздоровели. Один человек скончался, сообщили 24 марта на портале “Стопкоронавирус.рф”.

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 165 175 случаев инфицирования. Выздоровели 163 149 больных. Скончались 989 томичей.

За сутки по стране зафиксировали 12 493 заразившихся. Госпитализировали 1 390 россиян, выздоровели 13 443 пациентов. 35 человек умерли.

Напомним, томской клинической больнице №3 вручили миллион рублей на приобретение нового оборудования.