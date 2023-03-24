В Томской области в ДТП с такси пострадали 16 человек в 2022 году. Фото: Ксения Высотина

В Томской области в период с 2022 по 2023 год произошло 10 аварий с участием такси. В 2022 году в таких ДТП пострадали 16 человек, в текущем году зафиксировано уже двое пострадавших, сообщает издание «АиФ-Томск» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Томской области.

По данным полиции, за 2022 год и начало 2023 год в авариях с участием такси не зафиксировано ни одного летального исхода.

«В Федеральной информационной системе Госавтоинспекции безопасности дорожного движения РФ отсутствует возможность выбрать водителей, осуществляющих перевозку пассажиров легковыми такси и привлечённых к административной ответственности за нарушение ПДД», - пояснили в ведомстве.

Напомним, в 2022 году водитель такси пострадал в ДТП с автобусом на проспекте Ленина в Томске.