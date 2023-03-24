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НовостиОбщество24 марта 2023 7:52

В Томске проведут первый сибирский шахматный турнир среди IT-компаний

Соревнования организует компания разработчиков Rubius
Дарья Черникова
Заявки на участи можно подавать до 5 мая.

Заявки на участи можно подавать до 5 мая.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томской области проведут первый шахматный турнир среди технологических и IT-компаний Сибири. Региональная федерация шахмат и фирма Rubius приглашают организации бесплатно принять участие в соревнованиях.

Командный чемпионат включает в себя семь туров “по швейцарской системе с последующим обсчётом рейтинга федерации шахмат России”, объяснили в пресс-службе областной администрации.

Лучшей команде вручат кубок победителя и звание “самой интеллектуальной компании Сибири” до следующих соревнований. Турнир проведут 13 мая. Заявки принимают до 5 числа.

Напомним, лучших молодых педагогов профессионального образования выбрали в Томской области.