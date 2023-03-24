Депутаты от Томской области прокомментировали отчет главы Правительства в Госдуме

Фото: сайт Правительства РФ

Санкции не замедлили социально-экономическое развитие страны. Об этом в ходе ежегодного отчета перед Госдумой рассказал глава Правительства Михаил Мишустин.

По итогам прошлого года по большинству национальных проектов уровень выполнения годового плана близок к ста процентам. «Это значит, что школы, дороги и больницы были построены в срок», — заверил премьер.

Особое внимание он уделил поддержке семей. С 1 апреля ежемесячная выплата для родителей была расширена, и теперь ее получают и те, кто воспитывает ребенка от 8 до 17 лет. «Тем самым поддержали более чем 3,5 млн семей», – сообщил Мишустин. Материнский капитал стал значимой мерой поддержкой для 1,2 млн семей. Кроме того, двойную индексацию прошли страховые пенсии неработающих пенсионеров – на 8,5% с 1 января 2022 г. и на 10% с 1 июня.

Депутаты Госдумы от Томской области отметили сложные условия, в которых пришлось работать Правительству и социальную направленность их решений.

«Важно, что все меры, которые сегодня реализует Правительство – это отражение запросов и потребностей граждан. И мы, как депутатский корпус, работаем именно над этим, чтобы все запросы людей были услышаны и выполнены», - прокомментировал депутат Госдумы от Томской области Михаил Киселев.

Владимир Самокиш отметил, что стабильность экономики обуславливалось активной работой команды: «Условия работы премьера и его команды в прошлом году были, прямо скажем, не сахарные. Но, несмотря на санкции, экономика не обрушилась, как рассчитывали наши недоброжелатели, а финансирование социальных расходов и бюджетных инвестиций шло в плановом порядке».

В своею очередь Татьяна Соломатина, как медик, обратила внимание, что Михаил Мишустин поддержал инициативу по полному запрету вейпов для детей и подростков – председатель Правительства согласился поработать над данным вопросом.