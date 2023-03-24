Томича отправят под суд за хищение у пенсионеров миллиона рублей

Злоумышленник приезжал к потерпевшим пенсионерам, забирал у них средства и передавал соучастникам за денежное вознаграждение. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В прокуратуре Октябрьского района Томска утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего местного жителя по факту мошенничества. В отношении его соучастников выделили отдельное делопроизводство.

По версии следствия, фигурант с приятелями похищали деньги у пенсионеров, злоупотребляя их доверием. Злоумышленники звонили пожилым гражданам и рассказывали о якобы попавшем в ДТП родственнике. Для избежания уголовной ответственности мошенники требовали у жертв заплатить деньги. Тогда правоохранители прекратят дело.

Молодой человек работал курьером. Он приезжал к потерпевшим пенсионерам, забирал у них средства и передавал соучастникам за денежное вознаграждение. В сентябре и октябре 2022 года аферисты похитили у доверчивых граждан около миллиона рублей.

Уголовное дело направили в Октябрьский районный суд Томска для рассмотрения по существу. В отношении соучастников продолжают расследование.

Напомним, рецидивиста из Томской области отправили на год в колонию за угрозы убийством бывшей супруге.