Рецидивиста из Томской области отправили на год в колонию за угрозы убийством бывшей супруге

Злоумышленник поджидал жертву у детского сада. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мировом суде Александровского судебного района 32-летнего рецидивиста признали виновным в угрозах убийством. Об этом сообщили в прокуратуре Томской области.

Суд установил, что в декабре 2022 года бывшая жена ранее судимого фигуранта пришла забирать малышей из детского сада. Мужчина поджидал её у здания. Он решил напугать экс-супругу из чувства личной неприязни. Злоумышленник схватил потерпевшую за волосы, начал сдавливать шею и угрожать убийством. Девушка испугалась за собственную жизнь.

С учётом наличия рецидива преступлений, местного жителя осудили на год лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу ещё не вступил.

Напомним, бывший заключенный пытался обокрасть два магазина в Томской области.