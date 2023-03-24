Бывший заключенный пытался обокрасть два магазина в Томской области

Фото: прокуратура Томской области

В Томской области жителя Каргасокского района приговорили к 1 году 8 месяцам колонии строго режима за попытку обокрасть два магазина после освобождения из тюрьмы, сообщает прокуратура Томской области.

По данным следствия, в июле 2022 года после освобождения из колонии мужчина решил ночью обокрасть местный магазин. Однако у него ничего не получилось, так как в торговом помещении сработала сигнализация.

«Не желая менять свои планы, злоумышленник через пару часов забрался внутрь другого сельского магазина, где также сработала сигнализация, заставившая его в спешном порядке покинуть торговое помещение. В эту же ночь он был задержан сотрудниками полиции», – говорится в сообщении.

Каргасокский районный суд признал виновным 53-летнего ранее судимого местного жителя в совершении преступлений по статье «Покушение на кражу с незаконным проникновением в помещение».

Суд приговорил виновного к 1 году 8 месяцам в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.