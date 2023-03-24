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НовостиОбщество24 марта 2023 4:31

В Томской области проведут горячую линию по предоставлению жилья сиротам

Нуждающимся расскажут о сертификатах и ответят на вопросы об их получении
Дарья Черникова
27 марта можно задать вопрос о получении квартиры.

27 марта можно задать вопрос о получении квартиры.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

27 марта, в понедельник с 15:00 до 17:00 в Томской области проведут горячую линию по предмету предоставления квартир и жилищных сертификатов сиротам. Об этом рассказали в пресс-службе региональной администрации.

Сотрудники департамента по вопросам семьи и детей объяснят принцип включения граждан, оставшихся без родителей, в список на обеспечение жилыми помещениями. Желающие узнают о процедуре и правилах действия сертификатов для сирот.

Обратиться можно по номеру телефона 8 (3822) 713-990.

Напомним, томские дети-сироты получили более 50 жилищных сертификатов на 187 млн рублей.