Школьница из Томской области получила 5 месяцев ограничения свободы за сожжение флага РФ

Томской школьнице вынесли приговор после сожжения флага России. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Томской области несовершеннолетнюю девушку, которая подожгла флаг России, приговорили к 5 месяцам ограничения свободы, сообщила пресс-служба судейского сообщества региона.

Напомним, летом 2022 года девятиклассница из села Октябрьское Томского района увидела на автобусной остановке флаг и подожгла его. Было возбуждено уголовное дело. Полицейские проверили информацию и составили административный протокол в отношении матери девочки за ненадлежащее воспитание.

Суд признал несовершеннолетнюю девушку виновной по статье «Надругательство над Государственным флагом».

В суде девушка пояснила, что в ее действиях не было злого умысла. Таким способом она хотела привлечь к себе внимание одноклассников. Несовершеннолетняя подожгла флаг при помощи зажигалки, а затем сфотографировала выложила в социальную сеть.

Суд приговорил подростка к 5 месяцам ограничения свободы с установлением обязанностей и ограничений, предусмотренных статьей 53 УК РФ. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.