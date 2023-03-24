В Томской области компания-фантом легализовала 73 тонны сливочного масла

В семи исходящих документах отразили общий объём молочных товаров на 73 килограмма. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В марте во время мониторинга с помощью автоматизированной системы “Меркурий” специалисты Управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям выявили предприятие-фантом, сообщили в ведомстве.

Через зарегистрированную в Томске площадку “Альбина” незаконно ввели в обращение 73 тонны сливочного масла из Беларуси. Продукцию добавило уполномоченное лицо предприятия. Специалисты обнаружили два ветеринарных сопроводительных документа на 20 килограммов сладко-сливочного масла “Крестьянского” и на такой же объём “Масла сладко-сливочного” с массовой долей жира 82,5%. А в семи исходящих документах отразили общий объём молочных товаров на 73 килограмма. Это является признаком легализации продуктов неизвестного происхождения.

По адресу предприятия эксперты обнаружили торговый центр. Деятельность компании “Альбина” в здании не обнаружили. Фирму признали фантомной и исключили из реестра “Цербер”, уполномоченному аннулировали реквизиты для доступа в компонент “Ветис.Паспорт”.

Для принятия мер сотрудники Россельхознадзора отправили информацию. в Тверскую и Ярославскую области по факту незаконного оборота животноводческой продукции.

Напомним, Россельхознадзор по Томской области объединили с новосибирским управлением.