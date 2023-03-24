Более 7 тысяч человек заболели ОРВИ за неделю в Томской области

Заболеваемость ОРВИ снизилась в Томской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заболеваемость ОРВИ в Томской области за прошедшую неделю снизилась на 2,9%. Всего в регионе было зарегистрировано 7 387 случаев, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора Томской области.

«Уровень заболеваемости ОРВИ в целом по Томской области ниже уровня эпидемического порога на 6,8%, заболеваемость ниже эпидпорога во всех возрастных группах», – говорится в сообщении.

В Томске было зарегистрировано 55% всех случаев ОРВИ.

На прошедшей неделе на территории региона выявлено 4 случая гриппа В, до сих пор регистрируются вирусы негриппозной этиологии, а также возбудитель COVID-19.

В Томской области полностью закрыты 2 школы и 2 детских сада, частично закрыты 17 классов в 11 школах, а также 10 группы в 7 детских садах.

Напомним, 16 марта в Томске был зарегистрирован первый случай присасывания клеща.