Ветеринарам хотят выплачивать по 500 тысяч рублей подъемных после обустройства в томских селах

Томские села нуждаются в ветеринарах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Молодые специалисты и рабочие до 35 лет в области ветеринарии могут рассчитывать на 500 тысяч рублей подъемных из регионального бюджета – после трудоустройства в сельские местности. Соответствующие поправки могут быть внесены в законодательство региона, сообщается на сайте областной думы.

В настоящее время государственная ветеринарная служба Томской области испытывает дефицит кадров в селах и в отдалённых районах. Ветеринаров нет в Пудинском (Бакчарской район), Крутоложненском (Первомайский район), Курлекском, Моряковском (Томский район) ветеринарных участках.

Уточняется, что в их обслуживании находится 19 сел и деревень, где содержится около тысячи голов крупного рогатого скота, более 300 голов мелкого рогатого скота, более 350 свиней, 24 лошади.

Выпускники-ветеринары не хотят трудоустраиваться в сельские местности после окончания вузов из-за низкой заработной платой, отсутствия жилья и отсутствия средств для внесения первоначального взноса на его покупку. Предполагается, что новая мера поддержки поможет бороться с кадровым дефицитом в селах.

«Претендовать на стимулирующую выплату смогут молодые специалисты в возрасте до 35 лет, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, а также с момента трудоустройства которых прошло не более года. Каждый специалист при этом обязан отработать на селе не менее 5 лет», – говорится в сообщении на сайте облдумы.

Если на мартовском собрании думы законопроект будет принят, то «подъемные» для молодых специалистов ветслужбы начнут выплачиваться с января 2024 года.