Томский политех стал лучшим среди вузов РФ по нефтегазовому делу в рейтинге QS

Томский политех стал лучшим среди вузов России. Фото: Ксения Высотина

Томский политехнический университет (ТПУ) сохранил четвертый год подряд первое место среди российских вузов в предметном рейтинге британской компании QS (Quacquarelli Symonds)по направлению «Нефтегазовое дело», а в рейтинге университетов мира занял 14 место, следует из данных рейтинга.

Как сообщили в пресс-службе ТПУ, каждый год вуз выпускает более 500 магистров и бакалавров по специальности «нефтегазовое дело». Они обучаются в Инженерной школе природных ресурсов и Центре Хериот-Ватт университета.

Сильными научными и инженерными школами вуза в этой области является геология и разработка месторождений, машинное обучение в задачах нефтегазовой отрасли, нефтепромысловая химия, геохимические исследования.

«Университет работает со всеми крупными российскими нефтегазовыми компаниями. Например, для российской индустрии вуз разрабатывает системы подбора месторождений аналогов, графовые методы геологического моделирования, автоматизированного построения и адаптации геолого-гидродинамических моделей с контролем геологического реализма", – уточнили в пресс-службе.

По направлению «Химические технологии»» ТПУ занял 151-200 место, «Электротехника и электроника» – 201-250 место, «Инженерное дело: механика, авиация, производство» –251-300 место», «Компьютерные науки и информационные системы» – 301-350 место..