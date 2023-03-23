Порывистый ветер и +5 градусов ожидаются в Томске в пятницу

Теплая погода до +5 градусов ожидается в Томске. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В последний рабочий день в Томске ожидается +5 градусов без существенных осадков, сообщает региональный гидрометцентр.

В пятницу, 24 марта, в Томске облачная погода с прояснениями, днем преимущественно без осадков. Ветер будет дуть юго-западный 4-9 м/с, порывы достигнут 15-17м/с. Температура днем составит +3…+5 градусов.

В Томской области днем местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер будет дуть юго-западный 4-9 м/с, местами с порывами 15-17 м/с. Температура днем +3…+8°С.

На дорогах местами гололедица.