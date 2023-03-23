В Томске на посыпку наледи на тротуарах за сутки израсходовали более 3,5 тонн песка

Фото: пресс-служба администрации Томска.

В четверг на селекторном совещании руководитель МБУ «Томск САХ» сообщил, что специалисты в минувшие сутки израсходовали более 3,5 тонн песка для антигололедной обработки тротуаров. Это в два раза больше, чем было использовано за минувшую неделю, сообщили в пресс-службе мэрии Томска.

Подрядчики отчитались о проделанной работе. Так, МБУ «Томск САХ» отвечает за тротуары, которые проходят вдоль основных городских улиц. В минувшие сутки рабочие посыпали песком тротуары вдоль Учебной, Гагарина, Герцена, Карташова, Вершинина, Белинского и Московского тракта. Тракторы убирали наст на части тротуаров по Елизаровых, Нахимова и Иркутскому тракту.

Подрядчики районных администраций содержат небольшие улицы третьей категории и внутриквартальные проезды. Антигололедную обработку пешеходных зон провели на Кошурникова, К. Ильмера и других улицах Каштака, на Мокрушина, возле домов по Ботаническому, 4, на Киевской, 139 и Елизаровых, 2, а также во всех скверах Кировского района. В четверг работа на Каштаке продолжится.

Кроме того, планируют засыпать песком тротуары на Лермонтова, Толстого, Жуковского, Украинской, на участке пер. Карского, в парках и скверах Кировского района.

Работники «Базис+» вручную посыпают пешеходные переходы и автобусные остановки во всех районах города. Также они входят в состав «летучих бригад» - оперативно выезжают для устранения наиболее скользких мест в Томске.

Городской подрядчик ООО «Зеленстрой» ежедневно прибирается и борется с гололедом в парках и скверах.

Кстати, если томичи считают, что на городских тротуарах необходима дополнительная уборка, им нужно оставить заявку в городской оперативно-дежурной службе 005.

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