Томские следовали завели уголовное дело после падения рабочего с 8 этажа стройки

Фото: скриншот видео СУ СК России по Томской области.

В Томске по результатам проверки, проведенной по факту травмирования работника строительной организации при производстве работ, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе областного Следкома.

Как стало известно, Следственные органы СКР по Томской области по результатам проведенной проверки завели уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда».

Напомним, по предварительным данным, 4 февраля на объекте строительства многоэтажного жилого дома, расположенного по улице Аркадия Иванова, 21 в городе Томске, при выполнении работ с 8-го на 7-й этаж упал рабочий: мужчина находился вблизи открытого проема, у которого не было защитных ограждений. После падения он получил серьезные травмы, которые были квалифицированы, как тяжкий вред здоровью.

Следователи СО по Кировскому району Томска проводят следственные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

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