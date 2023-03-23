Глава Стрежевого выяснил причины плохого отношения водителей автобусов к пассажирам

Ожидающие автобус (газель) пассажиры. Фото: скриншот видео из соцсетей мэра Стрежевого.

Глава Стрежевого Валерий Дениченко разобрался в причинах плохого отношения водителей маршруток к пассажирам. И опубликовал их в своем телеграм-канале.

- На прошлой неделе в чате канала было сразу несколько жалоб на работу муниципальных автобусов. Жаловались на отношение водителей к детям, на то, что не пускают пассажиров на передние сиденья, что не останавливаются на остановках. В обсуждениях припоминали еще самые разные ситуации. Я пообещал разобраться, - написал Валерий Дениченко. И слово свое глава Стрежевого сдержал: попросил Валерия Асмоловского прокомментировать жалобы горожан.

- Он поступил просто: прислал мне часть содержимого из чата водителей автобусов. Да, есть и такой чат, - пояснил мэр города. - В нем водители описали ситуации со своей точки зрения.

Публиковать комментарии работников общественного транспорта Валерий Дениченко не стал, но отметил, что после озвученного очень хорошо их понимает.

- Никому не понравится, когда у тебя в автобусе бросают мусор, режут и разрисовывают сиденья, ведут себя по-хамски, загружают автобус так, что он чуть ли не скребет по асфальту задним бампером, садятся на соседнее с водителем сиденье и трещат по телефону, мешая управлять автобусом, - написал Валерий Валериевич. И предложил два пути в решении создавшихся проблем: первый - начать (продолжить) с уважением относится друг к другу. Пассажирам (даже несовершеннолетним) к водителям, водителям - к пассажирам (даже несовершеннолетним). Тогда можно будет мирно сосуществовать в сегодняшних рамках. Второй - вернуть плату за проезд. Это серьезно сократит число пассажиров (в основном, несовершеннолетних) и добавит порядка в муниципальном транспорте.

- Скажу прямо - я не сторонник второго пути. Но должен про него сказать. Хотелось бы знать, как к этому относятся горожане. - И постом ниже прикрепил для жителей Стрежевого опрос. - По итогам опроса я не буду принимать какие-то скоропалительные решения. Мне важно знать мнение стрежевчан.

Также он попросил не публиковать «грустные истории о конфликтах на транспорте и обвинения», потому что один водитель уже написал заявление на увольнение.

- Если так дальше дело пойдет, то будем пешком ходить или ездить на такси, - посетовал Дениченко.