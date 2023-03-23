Рейтинг кредитоспособности Томской области повысили до уровня BBB+(RU) с прогнозом “Стабильный”

По данным финансового департамента региона, на 1 марта 2023 года объём госдолга составляет 49,2 млрд рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кредитный рейтинг Томской области до уровня BBB+(RU) с прогнозом “Стабильный” повысило агентство “АКРА”, сообщили в пресс-службе администрации региона. По данным аналитики, индикатор безопасности определяется умеренным показателем долговой нагрузки при снижении риска рефинансирования обязательств. Новую оценку получили благодаря улучшениям показателей бюджетного профиля и ликвидности в момент исполнения бюджета (осуществления финансовых операций) в соответствии с областным законом. Регион может позволить выполнить денежные обязательства и вернуть проценты.

“Кредитный рейтинг отражает независимое мнение профессиональных экспертов. После изучения аналитиками показателей бюджета, экономики и оценки кредитоспособности, специалисты решили изменить рейтинг региона до уровня BBB+(RU). Это свидетельствует о надёжности и устойчивости субъекта как заёмщика”, - отметил начальник департамента финансов Томской области Александр Феденёв.

Рейтинг повысили и облигационным выпускам. Показатель присвоили на основании данных открытых источников Минфина России, Росстата, Федеральной налоговой службы. По данным финансового департамента региона, на 1 марта 2023 года объём госдолга составляет 49,2 млрд рублей, бюджетных кредиты равняются 35,8 млрд рублей (73% долга), ценные бумаги - 13,4 млрд рублей (27%).

Напомним, бюджет Томска в 2023 году увеличили на 2,3 млрд рублей.