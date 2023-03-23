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НовостиОбщество23 марта 2023 10:23

Зимняя спартакиада трудящихся завершилась в Томской области

В турнире участвовали 18 команд
Дарья Черникова
Участниками стали предприятия, организации, трудовые коллективы и профсоюзы.

Участниками стали предприятия, организации, трудовые коллективы и профсоюзы.

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

23 марта во дворце культуры Облсовпрофа наградили призёров и победителей ХX зимней спартакиады трудящихся Томской области, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

18 команд соревновались в плавании, лыжных гонках, шахматах, дартсе, семейной эстафете. Участниками стали предприятия, организации, трудовые коллективы и профсоюзы.

В первой группе в общекомандном зачёте первое место занял коллектив “Сибирского химического комбината”, серебро получил "ТомскНИПИнефть", третьими стали спортсмены “Томскнефтехима”.

Во второй группе лидером стала команда “Образование”, следующими - "Электропрофсоюз", бронза у "Здравоохранения".

Самой юной участнице Арине Савченко исполнилось четыре года. Пожилой 83-летний лыжник Василий Сапунов занял в гонках пятое место. Руководителям всех предприятиях-призёров вручили памятные кубки и грамоты.

Напомним, спортсменка из Томска завоевала серебряную медаль на российском первенстве по бочча.