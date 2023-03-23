Синоптик Лапчик рассказала о сроках вскрытия рек в Томской области

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Начальник Гидрометцентра Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу Анна Лапчик рассказала "МК в Томске", когда же с рек Томской области сойдет лед. Пока водоемы еще покрыты льдом, но в соседних Новосибирской области и Республике Алтай дыхание весны уже чувствуется.

«Вскрытие рек в Томской области можно ожидать во второй декаде апреля,» - сообщила Анна Лапчик, подчеркнув, что большое влияние на конкретные даты будет иметь погода.

Ожидается, что к началу следующей недели в Томске потеплеет до +10 градусов. Также Анна Лапчик отметила, что есть предпосылки для повышенной водности во вторую волну половодья, объяснив это превышением запаса воды в снеге.

Ранее ледовзрывные работы на Томи проводили у села Батурино.