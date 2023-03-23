Жительница Томской области перевела мошенникам 90 тысяч рублей на “страховые ячейки”

В мессенджере женщине позвонил незнакомец и представился сотрудником правоохранительных органов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

К полицейским города Стрежевой с заявлением о хищении денежных средств обратилась 35-летняя местная жительница, сообщили в пресс-службе УМВД России по Томской области.

По предварительным данным, в мессенджере женщине позвонил незнакомец и представился сотрудником правоохранительных органов. По его словам, в банк с нотариальной доверенность явился мужчина и пытается оформить на стрежевчанку кредит. Для предотвращения противоправных деяний у потерпевшей потребовали строго выполнить все дальнейшие указания.

Спустя несколько минут с потерпевшей связался якобы сотрудник Центрального банка. Злоумышленник велел женщине оформить кредит и перевести все средства на “страховую ячейку”. Испуганная жертва осуществила требования аферистов и отправила им 90 тысяч рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Полицейские напоминают, что нельзя переводить деньги звонящим. Необходимо немедленно прекращать разговоры с аферистами.

Напомним, пенсионерка из Томской области перехитрила мошенников и сохранила миллион рублей.