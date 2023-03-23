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НовостиОбщество23 марта 2023 9:33

В Томской области за сутки выявили 86 случаев заражения коронавирусной инфекцией

В России зарегистрировали 12 512 заразившихся
Дарья Черникова
В регионе госпитализировали девять пациентов.

В регионе госпитализировали девять пациентов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По оперативным данным, в Томской области за сутки, выявили 86 фактов заражения COVID-19. Госпитализировали девять пациентов, 162 человека пошли на поправку, сообщили 23 марта на сайте “Стопкоронавирус.рф”.

С начала пандемии в регионе зафиксировали 165 076 случаев инфицирования. Выздоровели 163 035 томичей. Скончались 988 больных.

За сутки по стране выявили 12 512 заразившихся. Госпитализировали 1 475 россиян, выздоровели 13 795 пациентов. 36 человек умерли.

Напомним, более 50 млн рублей выделили на лекарства томичам с болезнями сердца и сосудов.