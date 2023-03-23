Томская домостроительная компания модернизирует оборудование для создания современного жилья

Фото: "Аргументы и факты - Томск"

В марте 2023 года завод крупнопанельного домостроения ТДСК отмечает 60 лет. Это основное подразделение в составе ТДСК и ведущий производитель железобетона в Томской области, в Сибирском федеральном округе занимает одно из передовых мест.

ТДСК не стоит на месте и постоянно модернизирует оборудование, чтобы томичи могли жить в современных квартирах, которые отличаются функциональной планировкой и соответствуют всем необходимым требованиям, в том числе и пожарной безопасности.

Уточним, что модернизация — это постоянный непрекращающийся процесс, в нее вложено в 2022 году порядка 150 млн рублей, на 2023 год эти объемы будут еще выше. Компания осваивает крупную новую домостроения, для этого требуются нововведения, Они уже внедрены в строительстве нового для Томска микрорайона Супервосток.

"Модернизация производства вызвана необходимостью соответствовать требованиям сегодняшнего дня, предлагая потребителю высокое качество и вариативность решений. Если в прошлом строилось однотипное жилье, то сейчас активно пользуется спросом недвижимость с различными планировками", - поясняет директор ЗКПД ТДСК Николай Ефимов.

Руководитель также отмечает, что раньше планировки квартир были однотипными, сегодня у людей изменились требования, они хотят жить в современных квартирах. Также меняются требования пожарной безопасности, в связи с этим требуется постоянно менять планировки. А это значит, что необходимо менять сами изделия, и без модернизации это провести невозможно.

ЗКПД ТДСК производит не только детали для жилищного строительства, компания также занимается изготовлением утяжелителей для нефте- и газопроводов, деталей для дорожного строительства, плит перекрытия, свай, делает арматуру, бетон, керамзит, полистирол.

Как отметил директор ЗКПД ТДСК Николай Ефимов, м