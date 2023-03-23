На улице Мира в Томске 23 марта произошло ДТП

Фото: "Регион-70"

Дорожно-транспортное происшествие произошло 23 марта на улице Мира в Томске. Фотографией с места аварии поделился очевидец в Телеграм-канале «Регион-70». С его слов, все случилось в районе дома №35 по улице Мира.

Жители Томска переживают, что из-за ДТП может образоваться пробка.

«Мне сейчас на работу там ехать,» - написал один из пользователей в комментариях к посту в Телеграм.

Но, по словам автора фотографии, движение в месте аварии не перекрыто. О причинах аварии и пострадавших пока не известно.

Напомним, что 22 марта в Стрежевом пьяный водитель насмерть сбил пенсионерку, ещё одна пострадавшая попала в больницу. Против виновника смертельной аварии возбуждено уголовное дело.