Годовая инфляция в Томской области в феврале 2023 года замедлилась до 11,6%

В Томской области в июне замедлилась годовая инфляция. Фото: Даниил ОПАРИН

В Томской области в феврале 2022 года замедлилась годовая инфляция и составила 11,58 %, сообщает томское отделение Центробанка.

При этом инфляция оставалась выше, чем по СФО (10,71%) и в целом по России (10,99%). На замедление инфляции в регионе влияли сдержанный потребительский спрос и расширение предложения на отдельных товарных рынках.

Что касается продовольственных товаров, то годовой прирост на них в феврале 2023 года по сравнению с январем увеличился на 0,09 п.п., до 8,57%. Рост цен увеличился на лук, колбасные изделия и мясные полуфабрикаты. Подорожали импортные фрукты – виноград, апельсины и бананы, груши. Замедлился годовой рост цен на сахар, гречневую крупу.

Рост цен на непродовольственные товары уменьшился на 1,39 п.п., до 10,90%. Подешевели пылесосы, стиральные машины, холодильники и ускорилось годовое снижение цен на персональные компьютеры, телевизоры и смартфоны. Также замедлился годовой рост цен на автомобили.

Увеличился годовой прирост цен на услуги на 0,46 п.п., до 16,53%. Так, из-за приостановки рейсов одной из авиакомпаний в феврале 2022 года спрос на авиаперелеты заметно снизился. Это повлияло на ускорение снижения цен на авиабилеты. Также подорожали цены на услуги городского пассажирского транспорта.

Напомним, в Томской области годовая инфляция в июне 2022 года замедлилась на 16,51%.