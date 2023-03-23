В томском поселке Светлый жильцы одного из домов задыхаются от вони из подвала

В доме проживают пенсионеры, которые задыхаются. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница томского поселка Светлый Любовь Т. обеспокоена состоянием подвала в одном из многоквартирных домов. Там стоит жуткий запах, который попадает в квартиры жильцов, сообщает издание «АиФ-Томск».

«Подвал полностью замурован и перекрыт, он не проветривается. В результате внутри помещения скапливается неприятный запах, появляются крысы и царит полная антисанитария», - сообщила женщина.

В качестве доказательств женщина прислала видео, на котором видно, что окна дома подвала замурованы. Женщина обращалась в управляющую компанию, где ей сообщили, что окна закрыты временно.

По словам томички, на первых этажах запах намного сильнее. В доме проживают пенсионеры, которые задыхаются.

«Я астматик, поэтому посторонние неприятные запахи не переношу», - сказала женщина.

Журналисты связались с представителями управляющей компании «ЖилФонд», к которой относится дом. В компании отметили, подвал полностью закрывают на зимний период времени из-за морозов, весенних холодов и ветров.

Также представитель добавила, что в доме часто проводится дезинфекция, чтобы не допустить появления крыс, антисанитарии и насекомых.