В учебных заведениях Томской области создали медиацентры проекта “Профессионалитет”

В разработке участвовали активисты организаций, обучившиеся специально для проекта и ставшие его амбассадорами. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томском аграрном колледже и техникуме железнодорожного транспорта создали медиацентры для освещения федеральной программы “Профессионалитет”, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Их целью служит формирование положительного имиджа образовательных учреждений для самореализации и развития талантов в медиасфере. В разработке участвовали активисты организаций, обучившиеся специально для проекта и ставшие его амбассадорами. Эксперты работают со школьниками 6-11 классов в профориентационной отрасли и рассказывают о преимуществе “Профессионалитета”. Под руководством преподавателей команды составили годовые планы, иллюстрирующие студенчество для выпускников.

“Учитывая возрастающую важность социальных средств коммуникации, необходимо постоянно совершенствовать работу студенческих медиацентров и находить новые возможности для освещения деятельности образовательных организаций и привлечения абитуриентов”, — отметил начальник областного департамента профессионального образования Юрий Калинюк.

“Профессионалитет” стал одной из 42 инициатив социально-экономического развития до 2030 года. С помощью программы в партнёрское управление техникумов и колледжей вовлекают бизнесменов. Студенты получают опыт на производстве и осваивают востребованные специальности. Обязательное условие - трудоустройство не менее 85% выпускников профессионально-технических организаций.

За 2022-й для Томского техникума железнодорожного транспорта и аграрного колледжа приобрели более 700 единиц оборудования за счёт федеральных грантов (по 100 млн рублей). Работодатели “РЖД” и “Сибагро” выделили по 10 и 15 млн рублей.

Напомним, онлайн-платформа допобразования для медиков и населения появилась в СибГМУ.