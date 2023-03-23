В Томске разработали проект по устранению неприятного запаха в воздухе

На плохой воздух томичи жалуются не первый год. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники томской межрайонной природоохранной прокуратуры принимают меры по решению проблемы распространения неприятного запаха в городе. Томская областная прокуратура установила нарушение требований закона на одном из сельскохозяйственных животноводческих предприятий.

На производстве не применяли лучшие доступные технологии, предотвращающие выбросы неприятного запаха в атмосферу. Загазованность не превышала установленные нормы, объяснили в ведомстве.

Руководителю организации внесли представление. Специалисты разработали план мероприятий по снижению смрада в воздухе. Необходимо разработать модернизированные технологические решения и подобрать биопрепараты для уменьшения неприятного запаха после побочных продуктов животноводства. Важно выполнить аэрацию старого пруда-накопителя и использовать комплекс внутрипочвенного внесения переработанных отходов. Природоохранная прокуратура контролирует выполнение проекта.

Напомним, томичи уже давно жалуются на неприятный запах и выясняют его источники.