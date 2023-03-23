В мэрии Томска рассказали, что не собираются вывозить весь снег из города

В администрации пояснили, что на вывоз всего снега из города потребовались бы большие деньги Фото: Анна Ковалёва

Жители Томска продолжают негодовать по поводу нечищеных городских улиц. «Ломаем ноги и руки, пройти нереально!», - пишут люди под постами губернатора области, а представители местного отделения «Народного фронта» лично проверили качество уборки.

«Только за одну неделю марта более 300 горожан получили переломы, ушибы, вывихи и растяжения – по официальным данным Облздрава. Поэтому мы решили проинспектировать улицы города и сделали видео, подтверждающие, что на многих участках тротуары покрыли корки льда, нет посыпки смесями», - рассказали журналисту «КП-Томск» в «Народном фронте».

Фото: Владимир Погудин

Жительница Томска Маргарита Мешкова рассказала, как получила травму. Женщина шла с остановки в удобной обуви, лед был везде, обойти его не было возможности.

«Поскользнулась, упала, в этом случае обошлось без переломов, но я получила ушибы, гематому, синяк. На следующий день я упала на эту же ногу, уже в своем районе, в Черемошниках, и обратила внимание, что он находится в еще более удручающем состоянии. Очень скользко, обойти негде, потому что снег не убирался», - поделилась Маргарита.

Фото: Владимир Погудин

В «Народном фронте» подчеркнули, что гололед нередко наблюдается вдоль домов и при входе в подъезды. Пример – улица Котовского, 6.

«Там люди постоянно, выходя из дома, поскальзываются и падают. Жильцы говорят, что по их адресу управляющая компания всю зиму не чистила крыльцо. Мы требуем от администраций, коммунальщиков и УК активных действий по очистке тротуаров и их посыпке!», - заявил Владимир Погудин, координатор регисполкома «Народного фронта» по работе со СМИ.

Фото: Владимир Погудин

Редакция «КП-Томск» запросила в мэрии информацию о том, как организована уборка улиц в областном центре. Как выяснилось, представители администрации считают, что заниматься полным вывозом снега из города нецелесообразно.

«Поэтому из города вывозят излишки снега - в тех местах, где это необходимо, чтобы исключить подтопление и обеспечить безопасность жителей города. Там, где это возможно, снег убирают так, чтобы его размещение соответствовало городским правилам благоустройства», - рассказали в пресс-службе администрации Томска.

Глядя на такие сугробы, томичи могут оценить "городские правила благоустройства", на которые ссылаются в мэрии Фото: Анна Ковалёва

В мэрии добавили, что до конца этого сезона средств на вывоз излишков снега достаточно. Деньги были заложены исходя из опыта предыдущих лет.

«На вывоз всего снега из города требуются огромные средства», - подчеркнули в администрации.

Что же, томичам по-прежнему остается довольствоваться неприглядными видами: огромные сугробы, не попавшие в разряд излишков, складируются в различных районах города и покрываются пылью и грязью.

Фото: Анна Ковалёва

В администрации напомнили, что подрядчики ведут работы по зимней уборке во всех районах Томска ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни. Организованы как дневные, так и ночные смены.

«На городские улицы выходит более 250 единиц спецтехники подрядчиков городской и районных администраций. В случае обильных снегопадов все организации привлекают дополнительную спецтехнику. Управляющие организации – УК, ТСЖ и прочие – заказывают работу спецмашин во дворах и на прилегающих к зданиям территориях по своему графику, который зависит от собственников жилья. В ручной уборке ежедневно задействовано более 170 рабочих городских подрядчиков», - сказано в сообщении.

Фото: Владимир Погудин

Очевидно, что, несмотря на все усилия ответственных лиц, в городе не успевают справляться со снегом и наледью. В связи с этим в мэрии отметили, что в каждом конкретном случае горожане могут сообщить о проблеме специалистам.

«Если томичи считают, что на городских дорогах необходима дополнительная уборка, то нужно обратиться по телефону городской оперативно-дежурной службы 005 и оставить заявку, специалисты передадут информацию ответственным лицам», - добавили в администрации.

Напомним, ранее журналисты «КП-Томск» проинспектировали работу коммунальщиков в разных районах города и узнали мнение горожан о качестве очистки тротуаров.