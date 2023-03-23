В Томской области обсудят приоритеты развития культурной отрасли

В программе решат проблемы культурной среды Томской области. Фото: Ксения Высотина

24 марта в 14:00 в администрации Томской области откроют пленарное заседание IV отраслевого собрания работников культуры региона. Основным предметом обсуждения станет реализация указа президента РФ Владимира Путина “Об основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей” на территории области.

В программе решат вопросы о деятельности общедоступных библиотек, опыте работы образовательных учреждений в культурной сфере, креативных индустриях, документальном наследии как основы традиционных духовно-нравственных ценностей, объяснили в пресс-службе администрации региона.

В 16:00 в Театра драмы проведут гала-концерт X губернаторского фестиваля народного творчества. На мероприятии объявят обладателя гран-при фестиваля и премии губернатора в 5 млн рублей. Назовут лучшие клубные организации, ставшие лауреатами I, II и III степени.

На концерте выступят национальные и народные коллективы, победители жанровых конкурсов. В фойе выставят работы народных художников, мастеров области и призёров фестиваля.

Напомним, в Томске провели сибирский фестиваль “Большая медведица” с участием детей с двойной исключительностью.