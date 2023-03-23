Пенсионерка из Томской области перехитрила мошенников и сохранила миллион рублей

Местной жительнице позвонила незнакомка и представилась дочерью. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

К полицейским Северска обратилась 63-летняя местная жительница с заявлением о попытке мошенничества в её адрес, сообщили в пресс-службе УМВД России по Томской области.

По предварительным данным, женщине позвонила незнакомка с голосом, напоминающим дочь. По словам мошенницы, она стала виновницей дорожно-транспортного происшествия. В результате аварии пострадал ребёнок, его родители требуют миллион рублей за “решение вопроса”. Позже аферистка передала трубку якобы следователю.

Бдительная северчанка поняла, что на том конце аферисты и попросила злоумышленников назвать фамилию, имя и отчество дочери. Мошенники прекратили диалог и положили трубку. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

Напомним, житель Томск отдал за поломку сервиса интим-услуг около 30 тысяч.