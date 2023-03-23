В Томской области продолжат ремонт дороги Мельниково – Кожевниково Изовка

Специалисты приведут к нормативу 23 километра покрытия в Кожевниковском районе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области продолжать приводить к нормативу трассу Мельниково – Кожевниково – Изовка по национальному проекту “Безопасные качественные дороги”. Сотрудники планируют работы на двух участках, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В 2022-м в Шегарском районе начали ремонт участка 2,28 18,74 км. Подрядчик починил первые семь километров дороги от села Десятово. Ремонт объектов планируют завершить в этом году.

Специалисты приведут к нормативу 23 километра покрытия в Кожевниковском районе. Второй этап реализуют в 2024-м.

Трасса Мельниково Кожевниково Изовка связывает Томскую область с Новосибирской, входит в опорную региональную сеть и обеспечивает пассажирские и грузовые перевозки. Полотно соединяет Шегарский и Кожевниковский районы с областным центром.

В дальнейшем по проекту полностью починят дорогу. Её общая протяжённость - 127,11 км. В Кожевниковском районе - 108,37 км, в Шегарском - 17,74 км.

Напомним, на томских улицах начался дорожный ремонт.