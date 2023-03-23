Врач рассказала томичам о пользе правильного питания для иммунитета

В зелени содержится много витамина С. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

О взаимосвязи иммунной системы с питанием томичам объяснила кандидат медицинских наук, врач по медицинской профилактике Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Дарья Подчиненова на официальном сайте Департамента здравоохранения региона.

Переедание и недоедании приводят к снижению устойчивости к вирусным инфекциям, в том числе к гриппу. Важный аспект крепкого иммунитета - полноценная и сбалансированная пища. Доктор отметила, что конкретный продукт не может защитить от простуд и улучшить защиту организма. Но несколько принципов в питании поддерживают здоровье.

Необходимо употреблять достаточное количество белка - около 0,8 граммов на килограмм веса тела. Вещество необходимо для стимуляции образования белых кровяных клеток. Они участвуют в уничтожении бактерий и вирусов. При растительном питании необходимо правильно сочетать продукты для получения необходимых аминокислот. Протеин животного происхождения встречается в молочных продуктах, рыбе.

Полезные микроэлементы ежедневно важны для работы организма. Витамины А, С и Е, селен стимулируют различные звенья иммунитета.

“Эффективность употребления мегадоз витамина С для профилактики простудных заболеваний не доказана. Витаминами А и Е богаты растительные масла, жирные сорта рыбы. В квашеной капусте, цитрусовых, картофеле, свежей зелени содержится много витамина С. Селеном богаты рис, чечевица, фасоль, арахис”, - объяснила Дарья Подчиненова.

В кисломолочных продуктах содержатся пробиотики. Они усиливают эпителиальный барьер кишечника и не изменяют его гомеостаз.

К пищевым волокнам относят клетчатку, инулин, целлюлозу, фрукты, овощи, злаковые, орехи. Пребиотики - неперевариваемые пищевые волокна, оказывающие полезное физиологическое воздействие на человека. Они избирательно стимулируют активность или рост определённых бактерий, формирующих кишечную микрофлору. Употребление в пищу пребиотиков улучшает барьерную функцию кишечника.

Врач советуют заниматься физической нагрузкой. Спортивные тренировки оказывают общее противовоспалительное влияние.

Напомним, томичам рассказали об опасности суши и роллов.