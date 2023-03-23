Семья пострадавшего в ДТП мотоциклиста в Томске объявила сбор средств на реабилитацию

Момент аварии автомобиля и мотоцикла. Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

Семья пострадавшего в ДТП мотоциклиста объявила о сборе средств на его реабилитацию. В результате аварии летом прошлого года Виталий Шингарев получил серьезные травмы, сообщает издание «АиФ-Томск» со ссылкой на знакомую семьи.

Напомним, в Томске вечером 10 июня произошло ДТП с участием двух автомобилей и мотоцикла. По данным регионального УМВД, 37-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля Toyota Highlander, при выезде с прилегающей территории не пропустил мотоцикл Honda X4, который двигался по главной дороге. После столкновения мотоциклист выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Toyota RAV 4. На тот момент водитель мотоцикла находился в коме. Позже выяснилось, что виновником аварии оказался депутат Кирилл Базаев.

Знакомая семьи Виктория Климовских рассказала, что сбор средств организован сообществом «Вежливые байкеры Томска».

«Виталию сегодня дали первую группу инвалидности, он не ходит. Правая рука не работает, левая рука имеет дисфункцию в локтевом суставе - не сгибается и не разгибается. Нарушена речь и реакция», – рассказала девушка.

По ее словам, точная сумма, которая необходима на лечение Виталия, неизвестна, так он нуждается в реабилитации в разных клиниках. Сейчас семья пострадавшего молодого человека просит помощи в сборе средств.

Девушка добавила, что семья Шингаревых не готова общаться с журналистами до суда по делу о ДТП.