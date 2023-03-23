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НовостиПроисшествия23 марта 2023 3:40

Четырехлетний мальчик остается в реанимации после падения с балкона 4 этажа в Томске

Его состояние оценивают, как стабильно-тяжелое
Алёна Мищенко
Врачи продолжают бороться за жизнь выпавшего с балкона ребенка.

Врачи продолжают бороться за жизнь выпавшего с балкона ребенка.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Четырехлетний мальчик, выпавший с балкона четвертого этажа на улице Рабочая в Томске, до сих пор находится в реанимации под наблюдением врачей. Его состояние оценивают, как стабильно-тяжелое, сообщили в облздраве.

Напомним, в социальных сетях появилась информация, что 3 марта на улице Рабочая, 11а с балкона 4 этажа выпал четырехлетний мальчик. Позже департамент здравоохранения сообщил, что мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По информации медиков, мальчик находится в отделении реанимации БСМП №2. Врачи оценивают его состояние как тяжелое стабильное.

Напомним, что прокуратура и СК РФ проводят проверку по инциденту.