Томичи могут снять обременение с жилья после погашения ипотеки в МФЦ

Снятие обременение с приобретённого имущества после погашения ипотеки можно несколькими способами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

У клиентов МВЦ Томской области наиболее востребованными являются услуги Росреестра. За 2022 год на регистрацию поступило 76 080 заявлений и 32 210 запросов на предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Один из распространённых запросов - снятие обременения с приобретённого имущества после погашения ипотеки. После выдачи банком закладной с пометкой об исполнении обязательств в полном объёме, нужно подать заявление в МФЦ. С собой взять закладную и паспорт. Если документ не выдали, то кредитная организация самостоятельно снимает обременения в Росреестре.

В случае если жильё приобретали не на средства из банка, а ипотеку оформляли по причине рассрочки платежа, в МФЦ нужно обратиться после полного расчёта. В организацию отправляется продавец в одиночестве или в компании с новым собственником.

Во всех ситуациях сроки рассмотрения заявлений - до трёх рабочих дней. Записаться можно через мобильное приложение, на официальном портале или прийти в МФЦ.

Напомним, жительница Томска отдала лже-сотруднику МФЦ около 900 тысяч рублей.