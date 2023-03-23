Путин поблагодарил ЕР за патриотическую позицию

На встрече с Президентом глава фракции ЕР в Госдуме Владимир Васильев особо выделил тему реализации народной программы в регионах страны. Фото предоставлено ВПП «Единая Россия».

Президент встретился с главой партийной фракции в Госдуме В. Васильевым. Как сообщает сайт ER.ru, Владимир Путин на встрече с главой фракции партии в Госдуме Владимиром Васильевым подчеркнул: «Единая Россия» активно участвует в политической жизни и занимает абсолютно патриотическую позицию по международной тематике.

«Знаю о том, какую большую работу «Единая Россия» проводит в парламенте, и не только в парламенте, конечно, а вообще в политической жизни очень активно участвует. Очень много инициатив формулирует по важнейшим направлениям социально-экономического развития, по защите прав граждан, по развитию социальной сферы в целом. В этой связи по международной тематике занимает абсолютно патриотическую позицию, безусловно», - подчеркнул Президент.

В свою очередь, Владимир Васильев отметил, что «Единая Россия», как фракция большинства в Госдуме, принимает необходимые, а не популистские решения, чтобы обеспечить безопасность страны, развитие экономики и защитить интересы людей. Также он отметил: фракция партии работает над решением задач, которые Президент поставил в Послании.

«15 законопроектов принято в первом чтении. В их числе – о занятости населения. У нас неплохая ситуация на рынке труда, но мы хотим, чтобы она была более удобной, и чтобы мы готовили кадры, помогали людям найти себя, зарабатывать, содержать семью, быть успешными. То, о чем вы говорили», - пояснил Владимир Васильев и сообщил, что также на рассмотрении парламента уже находится законопроект о правовой защите предпринимателей от необоснованного уголовного преследования. В работе – вопросы поддержки участников СВО и их семей.

Особо Владимир Васильев выделил тему реализации народной программы. Каждый ее пункт проработан с Правительством, контроль за работами ведут депутаты от партии вместе с жителями.

- Мы получаем четкую картину на каждом объекте. А это школы, больницы, ФАПы – все очень важно для людей. Недавно был отчет исполняющей обязанности [председателя] Счетной палаты. Она сообщила, что по сравнению с 2021 годом при большем числе проверок и выявленных нарушений стоимость этих нарушений, Владимир Владимирович, сократилась вдвое, - заявил глава партийной фракции.

Говоря о программе капремонта школ, которая реализуется вместе с Минпросвещения, он отметил: до конца этого года предстоит отремонтировать более 1500 зданий по всей стране. Аналогичная программа требуется для колледжей и техникумов.

- Это потребует около 5-6 млрд рублей, - уточнил В. Васильев.

Владимир Путин инициативу поддержал.

Еще одно предложение – о дополнительном финансировании на лекарственное обеспечение больных сердечно-сосудистыми заболеваниями – также получило поддержку Президента. Данный вопрос партийная фракция поднимала на встрече с председателем Правительства Михаилом Мишустиным.

- Мы просили бы нас поддержать и добавить дополнительно 10 млрд 150 млн рублей. Это будет ежегодно. По подсчетам специалистов, это позволит спрофилактировать до 32 тысяч смертей в трудоспособном возрасте, - отметил Васильев.

- Обязательно посмотрим, - ответил Президент.