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НовостиОбщество23 марта 2023 0:00

Сильный ветер и +4 градуса ожидаются в Томске 23 марта

На дорогах местами гололедица
Алёна Мищенко
В Томске преимущественно без осадков.

В Томске преимущественно без осадков.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В четверг, 23 марта, в Томске ожидается сильный ветер и +4 градуса, сообщает региональный гидрометцентр.

В Томске преимущественно без осадков. Ветер будет дуть юго-западный 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с. Днем температура воздуха ожидается около -2…+4 °С. На дорогах местами гололедица.

В Томской области возможен небольшой снег, по юго-востоку без существенных осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с, с усилением до 15-17 м/с. Температура воздуха днем составит +1…+6°С.На дорогах местами гололедица.

Напомним, в Томске на предстоящих выходных будет плюсовая температура. Однако в городе будет пасмурная погода.