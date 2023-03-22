Житель Томск отдал за поломку сервиса интим-услуг около 30 тысяч

Мошенники обманули томича почти на 30 тысяч рублей. Фото: Мария ЛЕНЦ

Томич решил воспользоваться интимными услугами и стал жертвой мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе областного МВД.

Как стало известно, житель Кировского района Томска нашел в интернете сайт, где были представлены анкеты девушек, оказывающих интимные услуги. Выбрав одну из них, он позвонил по указанному номеру телефона, но на звонок никто не ответил.

На следующий день мужчине позвонили неизвестные и сообщили, что своим звонком он сломал их сервис. Аферисты потребовали у томича выплатить более 28 тысяч рублей, что мужчина, поверив, и сделал. Но после того, как ему начали угрожать, он прекратил разговор и обратился в полицию.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники УМВД России по Томской области напоминают: НЕ совершайте финансовые операции по указаниям звонящих лиц!