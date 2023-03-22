В Томской области девушка во время ссоры вонзила другу нож в спину

Участковый Яков Волков нашел подозреваемую очень быстро. Фото: УМВД Росси по Томской области.

В Колпашевском районе участковый установил подозреваемую в причинении тяжкого вреда здоровью жителю села Тогур. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

В местный отдел полиции по Колпашевскому району поступило сообщение от сотрудника больницы, что из подъезда дома по улице Тургенева села Тогур с ножевым ранением госпитализировали 25-летнего мужчину.

Старший участковый уполномоченный полиции, майор полиции Яков Волков незамедлительно выехал на место происшествия. Там он изъял вещдоки и пообщался с жильцами пятиэтажки, которые рассказали, что видели, как потерпевший скандалил со знакомой девушкой.

Личность последней установили быстро. И уже спустя короткое время 22-летняя ранее несудимая жительница Тогура призналась участковому в содеянном.

По предварительным данным, во время конфликта она, поддавшись эмоциям, один раз ударила парня ножом в спину. После чего нож выкинула, а сама убежала.

Экспертиза установила, что ножевое ранение относится к категории тяжкого вреда здоровью. На основании задокументированных участковым уполномоченным полиции материалов, следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).