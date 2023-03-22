Нефтетранспортники обеспечивают своевременную диагностику нефтепроводов

АО «Транснефть - Западная Сибирь» завершило внутритрубную диагностику двух участков магистральных нефтепроводов (МН) Анжеро-Судженск - Красноярск и Омск - Иркутск. Общая протяженность участков составила 219 км.

Диагностика велась с применением современных отечественных внутритрубных инспекционных приборов производства дочерней организации ПАО «Транснефть» - дефектоскопов с магнитными и ультразвуковыми секциями. Инновационные приборы позволяют выявлять возможные дефекты сварных швов, нарушение целостности металла, определение рисок, гофр, трещин, вмятин.

Были использованы различные методы неразрушающего контроля - продольного и поперечного намагничивания, ультразвука. Такой подход позволяет получить наиболее точные данные о выявленных особенностях состояния трубы без вывода объектов из эксплуатации и обеспечивает полное соблюдение графиков поставок транспортируемого сырья и выполнение обязательств перед компаниями-партнерами.

По результатам полученных отчетов предприятие сформирует график проведения планово-профилактических работ для обеспечения высокого уровня промышленной и экологической безопасности объектов.

В 2023 году нефтетранспортники выполнят мониторинг внутритрубного состояния более чем 1,5 тыс. км нефтепроводов. В том числе будут обследованы порядка 31 км подводных переходов МН через реки Иртыш, Ишим, Парабель, Васюган, Обь.