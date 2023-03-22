Светофор в Асино оборудовали звуковым оповещением после жалобы в прокуратуру

Фото: пресс-службы прокуратуры Томской области.

Светофор на центральной улице в городе Асино Томской области оборудовали звуковым оповещением лишь после обращения в прокуратуру. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как стало известно, сотрудники Асиновской городской прокуратуры провели проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения после обращения местной жительницы. Она рассказала, что в непосредственной близости от пересечения улиц Щорса и Ленина находится несколько объектов социального назначения. И перекресток здесь регулярно переходят слабовидящие и слепые пешеходы. При этом установленный на этом участке светофор не оборудован средствами звукового оповещения.

В целях обеспечения безопасности пешеходов и других участников дорожного движения городская прокуратура внесла директору спецучреждения представление. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования нарушения устранены – световой сигнал светофора стал сопровождаться звуком.