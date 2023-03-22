Томские следователи помогли инвалиду-колясочнице выехать из дома

Фото: tomsk.sledcom.ru.

На телефон доверия в областной Следком с жалобой на уборку снега обратилась жительница города Асино. Женщина рассказала исполняющему обязанности руководителя СУ СК РФ по Томской области Михаилу Селюкову, что является инвалидом 1 группы и передвигается в инвалидной коляске. В конце февраля сотрудники управляющей компании убирали с крыши многоквартирного дома, где она проживает, снег и наледь. Все это скинули во двор и до настоящего времени не убрали. Из-за этого женщина не может выехать на инвалидной коляске из подъезда дома во двор.

Как сообщили в пресс-службе областного Следкома, по поручению и.о. руководителя надзорного ведомства по адресу проживания женщины выехали сотрудники Асиновского межрайонного следственного отдела, которые организовали уборку территории, чтобы инвалидная коляска могла беспрепятственно выехать из дома во двор и заехать обратно.