Выпускникам томских колледжей и техникумов начнут выдавать дипломы с QR-кодом в 2023 году

Через код можно увидеть данные о теоретических и практических навыках выпускника. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году выпускники региональных техникумов и колледжей получат дипломы о среднем профессиональном образовании с QR-кодом. Нововведение откроет доступ к цифровому паспорту компетенций будущего специалиста. Приказ Министерства просвещения РФ об этом вступил в силу 1 марта 2023-го, сообщили в пресс-службе администрации Томской области.

Через код можно увидеть данные о теоретических и практических навыках выпускника, на основании его оценок по учебным дисциплинам, результаты итоговой аттестации, экзаменов и прохождение учебной практики.

Образовательные учреждения должны вносить в приложения к диплому информацию о компании, в которой стажировался студент, описывать освоенные технологии и оборудование.

Таким образом работодатели узнают больше о будущих сотрудниках, а для выпускников это расширит возможности трудоустройства.

Напомним, ученые Томского политеха создали уникальные установки для производства и сжигания "горючего льда".